In welcher Verfassung kommt der Dax aus dem langen Osterwochenende? Während die US-Börsen bereits am heutigen Montag (21. April) wieder ins Geschehen eingreifen, starten die meisten europäischen Börsen erst am morgigen Dienstag in die neue Handelswoche; so auch der Dax. Das Einzige, was in Bezug auf die neue Handelswoche bereits jetzt feststehen dürfte, ist, dass sie aller Voraussicht nach nicht langweilig werden wird. Geopolitik, Konjunkturdaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...