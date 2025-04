Berlin - Der Linken-Vorsitzende Jan van Aken hat die bundesweit erfolgten Ostermärsche gelobt."Die aktuelle Weltlage macht mir große Sorgen - die Kriege in der Ukraine und in Gaza, die wachsende Aufrüstung und der Ruf nach einer neuen Wehrpflicht", sagte er der "Rheinischen Post" (Dienstagsausgabe). "Umso ermutigender ist es, dass viele Menschen an den Ostermärschen teilnehmen und für Frieden auf die Straße gehen." Viele Menschen hätten Angst vor einer Rückkehr zur Wehrpflicht, und diese Sorge sei berechtigt.Er selbst lehne die Wehrpflicht entschieden ab: "Sie ist ungerecht, ineffizient und ein Angriff auf die junge Generation." Der Linken-Politiker sagte: "Wer wirklich an Landesverteidigung interessiert ist, muss Auslandseinsätze beenden und auf Zwangsdienste verzichten. Wer jahrelang die Bundeswehr zur Interventionsarmee gemacht hat, kann sich jetzt nicht hinstellen und junge Menschen für seine Fehler in die Pflicht nehmen."