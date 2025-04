Der FXStreet Fed Sentiment Index bleibt im hawkish Bereich nahe 120.Die Blackout-Periode der Fed beginnt am 26. April.Die Kritik von US-Präsident Donald Trump an der Geldpolitik der Fed wird lauter.Die Federal Reserve (Fed) wird am 26. April in die Blackout-Periode eintreten, bevor sie am 6. und 7. Mai eine zweitägige Sitzung abhält. Die Märkte erwarten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...