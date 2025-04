Die 2G Energy Aktie setzt ihre positive Entwicklung fort mit einem Jahresplus von 22,7%. Analysten sehen weiteres Potenzial von bis zu 28%. Wichtige Termine stehen bevor.

Die 2G Energy Aktie zeigt sich in einer stabilen Aufwärtsbewegung. Am gestrigen Handelstag legte das Papier um 0,67 Prozent auf 26,30 Euro zu - und setzt damit seine positive Entwicklung der letzten Monate fort. Innerhalb eines Jahres verbuchte der Titel ein Plus von 22,7 Prozent.

Analysten sehen weiter Potenzial

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei 2G Energy ?

Die Stimmung unter den Marktbeobachtern bleibt optimistisch: Alle vier Analysten, die die Aktie bewerten, empfehlen entweder ein "Kaufen" (25 Prozent) oder "Outperform" (75 Prozent). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 33,75 Euro, was ein Aufwärtspotenzial von rund 28 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs bedeutet.

Besonders interessant:

Das Unternehmen hat in der Vergangenheit oft Analystenerwartungen übertroffen

Die Fundamentaldaten werden als solide eingestuft

70 Prozent der Unternehmen haben eine schwächere Wachstums-Rentabilitäts-Kombination

Wichtige Termine stehen an

Investoren blicken nun gespannt auf zwei bevorstehende Ereignisse:

Die Veröffentlichung der Q4-2024-Ergebnisse am 28. April Die German Spring Conference am 12. Mai

Diese Termine könnten neue Impulse für die Aktie setzen. Derzeit notiert das Papier zwar 30 Prozent über seinem 52-Wochen-Tief, bleibt aber noch 9 Prozent unter dem Jahreshoch.

Bewertung zeigt gemischtes Bild

Die Kennzahlen präsentieren sich unterschiedlich:

Das KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis) liegt aktuell bei 1,29

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) wird für 2025 mit 16,31 angegeben

Das KCV (Kurs-Cashflow-Verhältnis) erscheint mit 40,24 relativ hoch

Diese Werte sollten jedoch branchenspezifisch betrachtet werden, da 2G Energy als etablierter Anbieter von Blockheizkraftwerken eine besondere Marktposition einnimmt. Der Fokus auf dezentrale Energieerzeugungslösungen könnte in der aktuellen Energiedebatte weiter an Bedeutung gewinnen.

Anzeige

2G Energy-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue 2G Energy-Analyse vom 21. April liefert die Antwort:

Die neusten 2G Energy-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für 2G Energy-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 21. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

2G Energy: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...