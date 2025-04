Original-Research: 2G Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH

15.04.2025 / 11:20 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu 2G Energy AG

Unternehmen: 2G Energy AG

ISIN: DE000A0HL8N9



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 15.04.2025

Kursziel: 35,00 Euro

Kursziel auf Sicht 12 Monate

von:

Letzte 24.08.2023: Hochstufung von Hinzufügen auf Ratingänderung: Kaufen

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 35,00.

Zusammenfassung:

2G Energy hat vorläufige Zahlen berichtet und eine Telefonkonferenz abgehalten. Die vorläufige EBIT-Marge lag mit 8,9% über unserer Erwartung von 8,5%. Im Vergleich zum Vorjahr gelang 2G eine Margenausdehnung um 1,3 Prozentpunkte auf 8,9% trotz leicht rückläufiger Gesamtleistung. Das Unternehmen bestätigte seine Umsatzguidance für 2025 (EUR430 Mio. bis EUR450 Mio., +14% bis +20% J/J) und 2026 (EUR440 Mio. bis EUR490 Mio.). Erstmals hat 2G eine EBIT-Margen-Guidance für 2025 (8,5% - 10,5%) und 2026 (9,0% - 11,0%) veröffentlicht. Damit stehen die Zeichen klar auf profitablem Wachstum, das mit einem Rekordauftragsbestand von EUR189 Mio. im Neuanlagengeschäft gut unterlegt ist. Wir gehen davon aus, dass selbst ein Zoll von 20% 2Gs US-Geschäft nur begrenzt negativ beeinflussen wird, da im KWK-Motorgeschäft der operative Betrieb ein deutlich wichtigerer Kostenfaktor ist als die Investition. Wir haben eine gewisse Bremswirkung für das US-Geschäft sowie durch eine mögliche globale Rezession in unseren aktualisierten Schätzungen berücksichtigt. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt weiterhin ein Kursziel von EUR35. Kurspotenzial: 34%.



First Berlin Equity Research has published a research update on 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 35.00 price target.



Abstract:

2G Energy has reported preliminary figures and held a conference call. The preliminary EBIT margin of 8.9% was above our expectation of 8.5%. Compared to the previous year, 2G managed to expand its margin by 1.3 percentage points to 8.9% despite a slight decline in total output. The company confirmed sales guidance for 2025 (EUR430m to EUR450m, +14% to +20% y/y) and 2026 (EUR440m to EUR490m). 2G has published first EBIT margin guidance for 2025 (8.5% - 10.5%) and 2026 (9.0% - 11.0%). This clearly points to profitable growth, which is well underpinned by a record order backlog of EUR189m in the new plant business. We assume that even a tariff of 20% will only have a limited negative impact on 2G's US business, given that OpEx is a much greater cost factor in the CHP engine business than CapEx. We have factored a certain braking effect for the US business and a possible global recession into our updated forecasts. An updated DCF model yields an unchanged EUR35 price target. Upside: 34%.



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/32256.pdf



Kontakt für Rückfragen:

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2118382 15.04.2025 CET/CEST



°