Nach Darstellung von SMC-Research habe 2G Energy zwar die Gesamtleistung im ersten Quartal um 10 Prozent gesteigert, wegen verschobener Schlussabrechnungen habe aber der Umsatz nur auf Vorjahresniveau gelegen und das EBIT sei zurückgegangen. Die Nachholung der Schlussabrechnungen sei aber vertraglich für Q2/Q3 gesichert, daher habe das Management die ehrgeizige Wachstumsprognose für das laufende Jahr bestätigt. SMC-Analyst Holger Steffen erwartet, dass das Unternehmen seine Ziele erreicht, und leitet aus seinem Modell ein Aufwärtspotenzial von 18 Prozent für die Aktie ab.

Der Jahresauftakt von 2G sei laut SMC-Research mit einem nur leichten Umsatzwachstum von 69,5 auf 69,9 Mio. Euro und einem EBIT-Rückgang von 0,9 Mio. Euro im Vorjahr auf -3,3 Mio. Euro verhalten ausgefallen. Ursächlich dafür seien Verschiebungen bei der Auslieferung von Anlagen nach Osteuropa (insbesondere Ukraine) gewesen, so dass hier die Schlussabrechnungen mit den vorgesehenen Umsatz- und Deckungsbeiträgen noch nicht erfolgt seien. Aufgrund der vertraglichen Vereinbarungen werden die Abrechnungen aber in jedem Fall im zweiten und dritten Quartal stattfinden, so dass dann ein Aufholprozess zu erwarten sei.

Trotz des Umsatzrückgangs belegen die um 10 Prozent auf 84,6 Mio. Euro erhöhte Gesamtleistung ebenso wie der gestiegene Auftragseingang des ersten Quartals (+9 Prozent auf 56,5 Mio. Euro), dass sich 2G auf einem intakten Wachstumspfad befinde. Der Aufwärtstrend der Nachfrage habe sich zuletzt weiter stabilisiert, was vor allem auf den steigenden Strombedarf - u.a. getrieben durch den Bau neuer Rechenzentren (insb. in den USA) - und den Fokus auf schnell realisierbare Insellösungen zurückzuführen sei. Darüber hinaus habe sich auch der deutsche Heimatmarkt belebt, da die Rahmenbedingungen mit der Novelle von KWKG und EEG verbessert worden seien. Zudem gebe es hierzulande eine Chance auf Großaufträge durch den geplanten Neubau von Gaskraftwerken mit 20 GW.

Insgesamt sehen die Analysten die Entwicklung von 2G Energy sehr positiv und erwarten, dass das Unternehmen seine Ziele - einen Umsatz von 430 bis 450 Mio. Euro und eine EBIT-Marge von 8,5 bis 10,5 Prozent in 2025 sowie Erlöse von 440 bis 490 Mio. Euro und eine EBIT-Marge von 9,0 bis 11,0 Prozent in 2026 - erreiche. In Reaktion auf die aktuellen Zahlen haben die Analysten jetzt allerdings etwas vorsichtiger kalkuliert - bislang habe sich ihre Schätzung im oberen Bereich der Guidance für 2025 bewegt, jetzt eher im unteren Bereich (Umsatz) bzw. in der Mitte (EBIT-Marge) -, weshalb sich ihr Kursziel leicht, von zuletzt 38,00 Euro auf jetzt 37,50 Euro, reduziert habe.

Trotzdem signalisiere das auch nach der zuletzt sehr erfreulichen Entwicklung der Aktie ein weiteres Aufwärtspotenzial von rund 18 Prozent, weshalb die Analysten ihr Votum "Buy" bestätigen.

