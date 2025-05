Original-Research: 2G Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH

26.05.2025 / 11:26 CET/CEST

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu 2G Energy AG

Unternehmen: 2G Energy AG

ISIN: DE000A0HL8N9



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Hinzufügen

seit: 26.05.2025

Kursziel: 35,00 Euro

Kursziel auf Sicht 12 Monate

von:

Letzte 24.08.2023: Hochstufung von Hinzufügen auf Ratingänderung: Kaufen

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal stuft die Aktie auf ADD herab und bestätigt sein Kursziel von EUR 35,00.

Zusammenfassung:

2G Energy hat Q1-KPIs vorgelegt. Die Gesamtleistung stieg um 10% J/J auf EUR84,6 Mio. und belegt, dass das Unternehmen sich weiter auf dem Wachstumspfad befindet. Da aufgrund kundenseitiger Verzögerungen in Osteuropa zahlreiche Projekte noch nicht schlussgerechnet werden konnten, blieb der Umsatz stabil und das EBIT verringerte sich von EUR0,9 Mio. auf EUR-3,3 Mio. Dieser temporäre Effekt sollte bereits in Q2 weitgehend ausgebügelt sein. Entsprechend bestätigte das Management die Guidance für 2025. Bei unveränderten Schätzungen führt ein aktualisiertes DCF-Modell weiterhin zu einem Kursziel von EUR35. Nach dem kräftigen Kursanstieg um fast 40% seit April stufen wir das Rating von Kaufen auf Hinzufügen herab, da das Kurspotenzial nunmehr nur noch 12% beträgt.



First Berlin Equity Research has published a research update on 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal downgraded the stock to ADD and maintained his EUR 35.00 price target.

Abstract:

2G Energy has presented Q1 KPIs. Total output increased by 10% y/y to EUR84.6m, demonstrating that the company is continuing on its growth path. As numerous projects could not yet be finalised due to customer delays in Eastern Europe, sales remained stable and EBIT decreased from EUR0.9m to EUR-3.3m. This temporary effect should already be largely ironed out in Q2. Accordingly, management confirmed guidance for 2025. With unchanged forecasts, an updated DCF model yields a stable EUR35 price target. After the strong share price increase of almost 40% since April, we downgrade our rating from Buy to Add, as the upside potential is now only 12%.

