PowerCell Sweden Aktie stabilisiert sich nach leichten Verlusten. Analysten sehen Potenzial trotz gemischter Stimmung. Entscheidende Quartalszahlen stehen bevor.

Die PowerCell Sweden Aktie zeigt sich zu Wochenbeginn stabil nach einem leichten Rückgang am vergangenen Freitag. Der letzte bekannte Kurs stand bei 2,586 Euro, was einem minimalen Tagesverlust von 0,31 Prozent entspricht.

Analysten bleiben abwartend

Die aktuelle Stimmung unter Analysten ist gemischt, aber eher verhalten. Der aktuelle Konsens liegt bei "Hold", wobei zwei von fünf Analysten diese Einschätzung teilen. Bemerkenswert ist jedoch die Diskrepanz zwischen dem aktuellen Kurs und dem durchschnittlichen Kursziel von 40,50 SEK - das entspricht einer potenziellen Steigerung von über 40 Prozent.

Marktkapitalisierung : 149,7 Mio. Euro

: 149,7 Mio. Euro 52-Wochen-Spanne : +27,34% über dem Tief, aber -70,26% unter dem Hoch

: +27,34% über dem Tief, aber -70,26% unter dem Hoch ESG-Rating: AAA (MSCI)

Spannende Tage voraus

Die kommende Woche könnte Bewegung in den Titel bringen. Am Donnerstag (24. April) stehen die Quartalszahlen an, gefolgt von der Jahreshauptversammlung am 29. April. Diese Termine könnten neue Impulse für die Aktie des schwedischen Brennstoffzellen-Spezialisten setzen.

Trotz einiger fundamentaler Schwächen - insbesondere bei den Margen - überzeugt PowerCell mit soliden Wachstumsaussichten im boomenden Wasserstoffsektor. Die kommenden Tage werden zeigen, ob das Unternehmen diese Erwartungen erfüllen kann.

