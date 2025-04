UnitedHealth Group-Aktien ISIN: US91324P1021 waren in der vergangenen Handelswoche mit knapp 24 Prozent minus der größte Verlierer im Dow Jones. Der Kurs ist an einer Unterstützung angekommen und darunter wartet eventuell ein Short-Trade, der zunächst bis in den Bereich um 420,00 USD gehen könnte und nach oben muss man den auf den passenden Einstiegskurs aufpassen, der mit einem starken Hebel auch schon bei Kursgewinnen bis 480,00 USD etwas bringen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...