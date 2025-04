BrainChip verzeichnet starke Kursgewinne trotz hoher Bewertungskennzahlen. Die kommende Hauptversammlung könnte neue Impulse bringen.

Die BrainChip-Aktie zeigt sich weiterhin in Hochform: Mit einem Plus von 22,03 % zum Vortag notierte der Titel zuletzt bei 0,18 USD. Innerhalb eines Monats legte das Papier sogar um 50 % zu - ein beachtlicher Aufschwung für den australischen KI-Spezialisten.

Volatiler Titel mit Potenzial

BrainChip, bekannt für seinen neuromorphen Akida-Prozessor, bewegt sich in einem anspruchsvollen Marktumfeld. Trotz der jüngsten Rallye liegt die Aktie noch 57,61 % unter dem 52-Wochen-Hoch. Die Kennzahlen lesen sich durchwachsen:

KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis) : Aktuell bei 916,14 - ein deutliches Signal für eine mögliche Überbewertung

: Aktuell bei 916,14 - ein deutliches Signal für eine mögliche Überbewertung KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) : Negativ bei -14,92, was auf anhaltende Verluste hindeutet

: Negativ bei -14,92, was auf anhaltende Verluste hindeutet Marktkapitalisierung: Rund 293,7 Millionen Euro bei 2 Milliarden ausstehenden Aktien

Jahreshauptversammlung als nächster Meilenstein

Am 6. Mai steht die nächste Jahreshauptversammlung an. Investoren erwarten hier neue Impulse zur Kommerzialisierung der Akida-Technologie, die in Bereichen wie autonomes Fahren und IoT zum Einsatz kommt.

Die jüngste Kursentwicklung zeigt: BrainChip bleibt ein hochspekulativer Titel mit starken Schwankungen. Ob die aktuelle Rallye Bestand hat, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.

