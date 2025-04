Die 3i Group Aktie legt deutlich zu, während Analysten trotz hoher Bewertung optimistisch bleiben. Q4-Ergebnisse könnten nächsten Impuls geben.

Die 3i Group Aktie zeigt sich weiterhin robust: Am gestrigen Handelstag legte das Papier um 1,89% auf 55,11 USD zu. Damit hat der Private-Equity-Spezialist innerhalb eines Monats beachtliche 16,94% zugelegt - ein klarer Outperformer im Finanzsektor.

Fundamentaldaten unter der Lupe

Die aktuelle Bewertung des Unternehmens wirft jedoch Fragen auf. Mit einem KUV von 13,38 und einem KCV von 145,37 erscheint die Aktie deutlich überbewertet. Interessanterweise steht dies im Kontrast zum attraktiven KGV von 6,38 für 2025.

Die Analystengemeinde bleibt dennoch optimistisch:

80% der 10 bewertenden Analysten empfehlen Kauf oder Outperform

Das durchschnittliche Kursziel liegt 6,45% über dem aktuellen Stand

Das höchste Kursziel von 49,40 GBP deutet auf weiteres Potenzial hin

Starke Fundamentaldaten stützen den Kurs

Die positive Stimmung wird durch beeindruckende Unternehmenskennzahlen untermauert:

Prognostiziertes Wachstum von 66% bis 2027

Hervorragende finanzielle Situation mit hohen Margen

AAA ESG-Rating von MSCI

Marktkapitalisierung von 46,9 Mrd. EUR

Am 15. Mai stehen die Q4-Ergebnisse an - ein möglicher nächster Katalysator für die Aktie. Die Historie zeigt: 3i Group hat in der Vergangenheit häufig Analystenerwartungen übertroffen. Ob dies angesichts der bereits hohen Bewertung erneut gelingt, bleibt spannend.

