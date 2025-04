DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

JP MORGAN - Die europäische Dependance der US-Großbank JP Morgan eröffnet in Norddeutschland eine Niederlassung für vermögende Kunden. Pablo Garnica, Chef der Vermögensverwaltung bei JP Morgan in Europa, kündigte im Handelsblatt-Interview den entsprechenden Ausbau des Deutschlandgeschäfts an. "Wir planen, ein neues Büro in Hamburg zu eröffnen, das sich schwerpunktmäßig um die Betreuung vermögender Kunden in Norddeutschland kümmern soll." Es wird neben Frankfurt, Berlin und München der vierte Standort in Deutschland sein. "Perspektivisch erwägen wir auch die Eröffnung weiterer Standorte. Das ist ein elementarer Teil unserer Deutschlandstrategie", fügte er hinzu. (Handelsblatt)

3I - Das britische Private-Equity-Haus 3i ordnet die Führung in Deutschland neu. Zwei von drei Partnern in Frankfurt sind ausgeschieden, zwei neue bestellt, wie der Investor auf Anfrage der FAZ bestätigte. Einer der beiden, Andre Perwas, sei auch Geschäftsführer und de facto als neuer Deutschlandchef anzusehen. 3i ist einer der in Deutschland früh aufgetretenen Finanzinvestoren - 1995 mit dem Einstieg in den Anbieter von Toilettenkabinen Dixi. Der Investor ist unter anderem für die Beteiligung an der Reederei Scandlines mit der "Vogelfluglinie" Puttgarden-Rødby bekannt und durch seine niederländische Discounterkette Action. (FAZ)

HEWLETT PACKARD ENTERPRISE - Der Hedgefonds Elliott hat eine Position im Wert von mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar bei dem Technologiekonzern Hewlett Packard Enterprise (HPE) aufgebaut. Dies ist die erste aktivistische Kampagne des Fonds, seit die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump die Märkte auf den Kopf gestellt hat. Elliott hat sich noch nicht mit dem Management von HPE getroffen, plant aber, mit dem Hardware- und Softwarehersteller in Kontakt zu treten, um zu versuchen, die schwache Performance des Unternehmens zu verbessern, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. (Financial Times)

TDK - Der japanische Apple-Zulieferer TDK hat nach eigenen Angaben einen Durchbruch bei der optischen Datenverarbeitung erzielt, der einen entscheidenden Engpass für das Wachstum der generativen Künstlichen Intelligenz (KI) beseitigen würde. Der weltweit erste "Spin-Fotodetektor" könne optische, elektronische und magnetische Elemente kombinieren und Daten zehnmal schneller verarbeiten als aktuelle Elektronik - und damit bestehende Fotodetektoren auf Halbleiterbasis zu ersetzen, die Daten zwischen Chips übertragen. (Financial Times)

TIPICO - Der Chef des Sportwettenanbieters Tipico, Axel Hefer, wehrt sich gegen tausende von Spielerklagen, die derzeit gegen sein Unternehmen geführt werden. Hefer sagte der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ): "Die Wetten sind unter EU-Lizenz abgeschlossen worden. Die betriebene Geschäftspraxis war legal." Die Kläger behaupten dagegen, dass Tipico vor 2020 keine Online-Wetten hätte anbieten dürfen. Im Sommer dieses Jahres soll vor dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg am Beispiel Tipico verhandelt werden, ob Online-Sportwetten vor 2020 unter maltesischer Lizenz in Deutschland erlaubt waren. Das Urteil hat auch Konsequenzen für andere Anbieter. (FAZ)

TRADE REPUBLIC - Tausende, wenn nicht Hunderttausende Anleger befanden sich mit ihrer Trading-App vergangene Woche an zwei Tagen im Blindflug, als am Markt die Post abging. Besonders viele Beschwerden fingen sich die beiden Neobroker Trade Republic und Scalable Capital ein, aber auch bei ING und Deutscher Bank hakte es. Dieses Versagen der Broker hat die Bafin auf den Plan gerufen - und insbesondere Trade Republic droht Ungemach. Denn die Berliner sind Wiederholungstäter, und die Palette der Kundenbeschwerden ist breiter und tiefer, sprich die Funktionsstörungen gehen über Tage mit exorbitant hohem Handelsvolumen hinaus. (Börsen-Zeitung)

