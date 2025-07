Die bahnbrechende Smart-Home-Marke 3i hat exklusive Prime-Day-Angebote für den Zeitraum vom 8. bis 11. Juli angekündigt. Auf ihre leistungsstarken Reinigungsrobotermodelle gibt es Rabatte von bis zu 430 €. Zu den diesjährigen Highlights gehören der 3i S10 Ultra, der 3i P10 Ultra und der neu erschienene 3i G10+. Alle überzeugen durch modernste Funktionen und intelligente Automatisierung und erfüllen so die unterschiedlichsten Reinigungsanforderungen.

3i S10 Ultra: Vollständig automatisierte Reinigung

Der 3i S10 Ultra, das Flaggschiff von 3i und steht an der Spitze der Produktpalette. Als erster WaterRecycle-Bodenreinigungsroboter weltweit macht er den manuellen Wasserwechsel oder die Bereitstellung einer Wasseranschlussinfrastruktur im Haus überflüssig. Er wiederverwertet das gebrauchte Wischwasser mithilfe eines in der Basisstation integrierten Destillations- und Kondensationssystems. Die Station reinigt das destillierte Wasser zusätzlich mit integrierten Silberionen und einem Kohlestab, sodass bei jedem Wischvorgang frisches Wasser verwendet wird. Neben dem automatischen Wassermanagement übernimmt die multifunktionale Basisstation eine Vielzahl weiterer Aufgaben, darunter das Waschen und Trocknen der Mopps, die Ausgabe von Reinigungsmitteln und die Staubabsaugung.

Zusätzlich zur stationären Moppreinigung reinigt sich der Rollenmopp des S10 Ultra während des Reinigungsvorgangs selbst. So bleibt der Mopp stets sauber und die Übertragung von Schmutzpartikeln wird minimiert. Für die Kantenreinigung fährt eine Walze aus, die einen Druck von 12 N nach unten ausübt und sich mit 330 U/min dreht, um eine effektive Reinigung zu gewährleisten. In Verbindung mit der superstarken Saugkraft ist der S10 Ultra sowohl zum Wischen als auch zum Saugen geeignet. Er ist mit Greenlight DirtScan und ApexVision-Navigation mit KI-Hindernisvermeidung ausgestattet und richtet sich an Benutzer, die eine fortschrittliche Automatisierung, herausragende Hightech-Funktionen und das ultimative einfache Reinigungserlebnis suchen.

Das S10 Ultra ist während des Prime Day mit einem Rabatt von 300 erhältlich. Mit dem Sondercode "S10DESAVE5" werden zusätzlich 5 gewährt, sodass der Endpreis dann bei 1.139,99 € liegt (UVP: 1.499,99 €).

3i P10 Ultra: mühelose Tiefenreinigung

Der 3i P10 Ultra überzeugt durch eine zuverlässige Tiefenreinigung bei geringem Wartungsaufwand. Dank des großzügigen Rabatts ist er in diesem Jahr ein besonders attraktives Angebot für preisbewusste Käufer. Er verfügt über zwei rotierende Mopps mit 220 U/min, von denen sich einer ausziehen lässt, um Kanten besonders gründlich zu reinigen. Mit einer Saugleistung von 18.000 Pa entfernt er effektiv Schmutz, auch aus Spalten in Holzböden. Ausgestattet mit DirtScan, AI-Hindernisvermeidung und LDS-LiDAR-Navigation sorgt er für eine präzise und effiziente Abdeckung.

Der Lieferumfang umfasst eine Basisstation, die wichtige Aufgaben wie die Heißwasser-Moppreinigung bei 140 °F, die Selbstreinigung der Basis sowie die Auto-TangleCut-Haarentfernung übernimmt. Der P10 Ultra ist ideal für alle, die eine gleichmäßige Bodenreinigung ohne große manuelle Eingriffe bevorzugen. Er verbindet fortschrittliche Funktionalität mit praktischem Alltagskomfort.

Der P10 Ultra ist während des Prime Day mit einem Preisnachlass von 400 erhältlich. Mit dem Sondercode "P10DESAVE5" der einen zusätzlichen Rabatt von 5 gewährt, kostet der P10 Ultra dann attraktive 569,99 € (UVP 999,99 €).

Der 3i G10+ bietet Premium-Leistung zu einem attraktiven Preis.

Der 3i G10+ ist die neueste Ergänzung der 3i-Reinigungsroboterfamilie. Er wurde für Nutzer entwickelt, die eine intelligente Reinigung in einem kompakten Format wünschen. Dank der patentierten integrierten Schmutzkomprimierung kann der g10+ bis zu 60 Tage lang genutzt werden, ohne dass eine manuelle Entleerung des Schmutzbehälters erforderlich ist. Eine sperrige Entleerungsstation oder Entsorgungsbeutel sind somit nicht notwendig. Zur Aufrechterhaltung der Hygiene ist der Mülleimer außerdem mit UV-Licht ausgestattet.

Die anpassungsfähige Seitenbürste und der Wischmopp ermöglichen eine gründliche Reinigung von Kanten und Ecken. Mit einer Saugleistung von 18.000 Pa werden Staub und Schmutz in einem einzigen Durchgang aufgenommen. Dank ApexVision LiDAR und KI-Kamera navigiert er reibungslos und vermeidet Hindernisse auf dem Niveau der Flaggschiffmodelle.

Der G10+ ist mit fortschrittlichen Funktionen wie der KI-gestützten DirtScan-Technologie, einer automatischen LED-Beleuchtung sowie einer anpassbaren Teppichreinigung ausgestattet. Er ist die ideale Wahl für kleinere Haushalte oder Kunden, die Premium-Technologie zu einem erschwinglichen Preis suchen. Er bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Der G10+ ist während des Prime Day mit einem Rabatt von 100 erhältlich. Der Sondercode G10DESAVE10 gewährt zusätzlich 10 Rabatt. Der Endpreis beläuft sich somit auf attraktive 314,99 (UVP: 449,99 €).

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250702391713/de/

Contacts:

3i

pr@3itech.com