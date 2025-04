Berlin - Der Vorsitzende des CDU-Sozialflügels, Dennis Radtke, hat die Kritik von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) an den Kirchen scharf zurückgewiesen."Ich finde es maximal irritierend, dass wir meinen, wir hätten das Recht, die Kirchen zurechtzuweisen und in ihrer Kommunikation auf ihre vermeintlichen Kernaufgaben zurückzudrängen, wie Julia Klöckner das jetzt getan hat", sagte Radtke der "taz". Die Kernaufgabe der Kirchen sei die Verkündigung des Evangeliums und die Lehre von Jesus Christus. "Überall da, wo Kirchen der Meinung sind, das kollidiert mit der Politik, hat Kirche natürlich das Recht und auch die Pflicht, sich zu Wort zu melden."Es sei nicht unsere Aufgabe als CDU, diese Kritik eins zu eins zu übernehmen, man sei nicht ihr politischer Arm, sagte Radtke weiter der "taz". "Aber unsere Aufgabe ist schon, uns ernsthaft mit dieser Kritik auseinanderzusetzen." Schon der Umgang der CDU mit der Kritik der Kirchen an der Abstimmung gemeinsam mit der AfD Ende habe ihn "geärgert", so der CDA-Chef.Klöckner hatte zuvor von den Kirchen mehr Sinnstiftung und weniger Stellungnahmen zu tagesaktuellen Themen gefordert. "Ich meine: Klar kann sich Kirche auch zu Tempo 130 äußern, aber dafür zahle ich jetzt nicht unbedingt Kirchensteuer", sagte die CDU-Politikerin der "Bild am Sonntag".