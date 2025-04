News von Trading-Treff.de Einen möglichst großen Aufschwung kann jetzt die Aktie von Atos realisieren. Formal ist die Aktie aktuell allerdings kurz vor dem Osterwochenende massiv gefallen. Es ging um -7,69 % nach unten. Damit ist das Papier an der Heimat-Börse Paris nur noch 0,0036 Euro wert. Das ist viel zu niedrig, um institutionelle Investoren anzulocken, was derzeit wohl das größte Problem für den Titel an den Aktienmärkten darstellen wird. In ...

Den vollständigen Artikel lesen ...