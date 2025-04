Silber steht derzeit im Schatten von Gold. Abgeschlagen, mit einem Ratio, wie es lange nicht gab. Was heisst, dass es selten Zeiten gab, wo man soviel Silber für Gold bekam. Ungewöhnlich. Und Hinweis auf eine anstehende Normalisierung? Bei dem Holzkirchener Edelmetall-Anbieter Auvesta haben wir interessante Aussagen hierzu gehört. Gold, XETRA-Gold, Agnico Mining, Barrick Gold oder doch lieber Amazon, Nvdia, Rheinmetall, Mutares, DHL & Co? Gold als Rettungsanker des Vermögens in Trump-Zeiten? Oder Defensewerte? Oder andere defensive Aktien? Während Gold beinahe im Wochenrythmus neues Allzeithochs ...

