NEW YORK (dpa-AFX) - Die wichtigsten US-Aktienmärkte dürften am Montag nach dem verlängerten Osterwochenende tiefer in den Handel starten. Wie bei anderen Anlageklassen auch sorgten Erwägungen der amerikanischen Regierung, die Entlassung von US-Notenbankchef Jerome Powell zu betreiben, für Verunsicherung. Donald Trump hatte sich mehrfach über die Weigerung der Federal Reserve beschwert, die Zinsen zu senken. Am Freitag hatte Kevin Hassett, Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats der USA, gesagt, der Präsident prüfe, ob er in der Lage sei, Powell zu entlassen. Die Unabhängigkeit der Zentralbanken von politischen Einflüssen sei wirklich wichtig für deren Arbeit, betonte Chicagos Fed-Präsident Austan Goolsbee in einer Reaktion am Sonntag.

Die französische Bank Societe Generale taxierte den Dow Jones Industrial rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn 0,83 Prozent tiefer bei 38.818 Punkten. Der überwiegend mit Technologiewerten bestückte Nasdaq 100 dürfte den Experten zufolge mit einem Minus von 1,34 Prozent in den Handel gehen.

Tesla verloren im vorbörslichen Handel 4,1 Prozent. Dan Ives von Wedbush Securities hatte sich zurückhaltend zum Elektroautobauer geäußert. Dieses stehe vor der Veröffentlichung von Quartalszahlen vor einem "Code-Red-Moment". Elon Musk sollte seine Arbeit in der Regierung von Donald Trump beenden und sich auf Tesla fokussieren, forderte der Experte.

Netflix gewannen hingegen 2,0 Prozent. Der Streaming-Anbieter hatte am Donnerstag nach Börsenschluss Anleger mit den Ergebnissen des abgelaufenen Quartals und den Erwartungen an das laufende Jahresviertel positiv überrascht./he

