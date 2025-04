Stroeer verzeichnet deutliche Kursgewinne, während Analysten das Potenzial der Aktie unterschiedlich bewerten. Die anstehenden Quartalszahlen könnten neue Impulse setzen.

Die Stroeer-Aktie hat am gestrigen Handelstag mit einem Plus von 3,18 Prozent auf 51,10 Euro geschlossen. Doch der Blick auf die größeren Zeiträume zeigt ein gemischtes Bild: Während das Papier in den letzten vier Wochen rund 7 Prozent verlor, liegt es immerhin 13,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Fundamentale Daten mit Licht und Schatten

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Stroeer ?

Das Kölner Medienunternehmen punktet mit einem soliden Cashflow von 8,15 Euro pro Aktie und einem attraktiven KCV von 6,27. Gleichzeitig wirft das aktuelle KGV von 19,33 Fragen zur Bewertung auf.

72,7% der Analysten sehen die Aktie bullish

sehen die Aktie bullish Durchschnittliches Kursziel : 70,32 Euro (+37,9% Potenzial)

: 70,32 Euro (+37,9% Potenzial) Höchste Einschätzung: 100 Euro

Am 8. Mai stehen die Q1-Zahlen an - ein möglicher Katalysator für den Titel. Die Erwartungen sind hoch, denn Stroeer hat in der Vergangenheit häufiger die Prognosen übertroffen.

Trotz der Herausforderungen im Werbemarkt bleibt Stroeer mit seinem diversifizierten Portfolio aus klassischer und digitaler Werbung ein interessanter Player. Die kommenden Wochen könnten spannend werden.

