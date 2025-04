Die Aktie von Nvidia steht am Montag in einem schwachen Gesamtmarktumfeld unter Druck, rund drei Prozent verliert sie im frühen US-Handel. Auslöser für die Schwäche waren News, denen zufolge Huawei plant, bereits im nächsten Monat große Mengen seiner fortschrittliche 910C-KI-Chips an chinesische Kunden auszuliefern.

