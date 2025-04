News von Trading-Treff.de Für die Mercedes-Benz sieht es kurz vor Beginn der neuen Woche nach einer entscheidenden Phase aus. Denn: das Unternehmen hatte am Donnerstag kurz vor dem Osterwochenende kaum Bewegung erzeugt. Die Notierungen sind bei 50,3 € stehen geblieben. Dies ist in etwa die Unterstützung, die in den Tagen vorher avisiert worden war. Immerhin gelang es ausgehend von relativ schwachen Handelswerten zu Beginn der Woche bei 48,69 € wieder ...

