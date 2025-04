EUR/GBP wurde zuletzt in der Nähe der 0,8600-Zone gehandelt, nach moderaten Gewinnen in der Sitzung am MontagMACD signalisiert Kauf, während das breitere Momentum neutral bleibtUnterstützung bildet sich um 0,8560, da die gleitenden Durchschnitte weiterhin den Bullen zugutekommen Das Paar EUR/GBP setzte am Montag nach der europäischen Sitzung sein positives ...

