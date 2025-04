Die Deutsche Bank verzeichnet eine kurzfristige Seitwärtsbewegung, bleibt aber langfristig stark. Analysten halten an Kaufempfehlungen fest. Wie wirken sich die anstehenden Quartalszahlen aus?

Die Deutsche Bank-Aktie zeigt heute eine leichte Schwächephase. Mit einem Minus von 0,92 Prozent notiert der Titel bei 23,26 US-Dollar. Damit setzt das Papier seine jüngste Seitwärtsbewegung fort - immerhin bleibt die Jahresperformance mit einem Plus von 47,71 Prozent beeindruckend.

Analysten bleiben optimistisch

Die Stimmung unter den Marktbeobachtern ist weiterhin überwiegend positiv. Von 15 analysierenden Häusern empfehlen acht ein "Outperform" oder "Kaufen". Barclays bekräftigte erst vor einer Woche seine Kaufempfehlung. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 20,97 Euro nur knapp über dem aktuellen Stand von 20,68 Euro - doch die Spanne reicht bis 27,75 Euro.

Interessant: Die Analysten haben ihre Erwartungen in den letzten Monaten kontinuierlich nach oben geschraubt. Kein Wunder, denn der Konzern übertrifft regelmäßig die Konsensschätzungen.

Fundamentaldaten mit gemischtem Bild

KGV 2025 : 7,36 (attraktiv)

: 7,36 (attraktiv) KUV aktuell : 1,51 (leicht überbewertet)

: 1,51 (leicht überbewertet) Marktkapitalisierung: 40,2 Mrd. Euro

Während das Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2025 attraktiv erscheint, deutet das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis auf eine leichte Überbewertung hin. Der MSCI ESG-Score von AA zeigt jedoch die starke Position des Unternehmens im Bereich Nachhaltigkeit.

All eyes are now auf die am 29. April anstehende Veröffentlichung der Q1-Zahlen. Die Fixed-Income-Sparte steht dabei besonders im Fokus - ihre Präsentation folgt am 30. April.

