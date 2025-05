Der DAX legte am Donnerstag um 0,72% auf 23.695 Punkte zu und schloss am Tageshoch. Trotz eines schwachen Starts stützten starke Quartalszahlen von DAX-Schwergewichten wie Siemens, Telekom und Allianz den Markt. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann in dieser Sendung. Der ...