Rational AG: Kontinuität im Vorstand Markus Paschmann für weitere drei Jahre zum Vorstand für Marketing undVertrieb bestellt. Landsberg am Lech, 22.07.2025 - Der Aufsichtsrat der Rational AG hat den Vertrag mit Herrn Markus Paschmann als Vorstand für Marketing und Vertrieb um weitere drei Jahre bis Februar 2029 verlängert. Herr Markus Paschmann gehört seit Dezember 2013 dem Vorstand der Rational AG an und wurde im Februar 2023 zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden berufen. Walter Kurtz, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Rational AG, sagt: "Wir freuen uns, dass wir die erfolgreiche, langjährige Zusammenarbeit mit Herrn Paschmann fortsetzen können. Damit unterstreicht Rational seine auf Konstanz und Nachhaltigkeit ausgerichtete Geschäftsphilosophie und die Fortsetzung des erfolgreichen Wachstums für die kommenden Jahre." "Ich bedanke mich für das Vertrauen des Aufsichtsrates und freue mich darauf, gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen die Weiterentwicklung von Rational zu gestalten und dafür zu sorgen, dass wir mit unseren innovativen Produkten und Leistungen weiterhin größtmöglichen Kundennutzen bieten und Maßstäbe in Sachen Kundenzufriedenheit zu setzen." so Markus Paschmann. Ansprechpartner: Rational Aktiengesellschaft Stefan Arnold / Leiter Investor Relations

Tel. +49 (0)8191 327-2209

Fax +49 (0)8191 327-72 2209 E-Mail: ir@rational-online.com

rational-online.com Redaktionshinweis: Rational ist der weltweite Markt- und Technologieführer für innovative Kochsysteme in der gewerblichen Speisenzubereitung. Der Kundenstamm reicht von Restaurants und Hotels über Betriebskantinen, Krankenhäuser, Schulen, Universitäten, Militär, Gefängnisse und Altenheime bis hin zu Schnellrestaurants, Partyservices, Supermärkten, Bäckereien und Imbissbuden, Metzgereien, Tankstellen und Lieferdiensten einschließlich sogenannter Geisterküchen. Gemäß Unternehmenseinschätzung liegt das weltweite Marktpotenzial für Kombidämpfer bei 4,8 Millionen Kunden, von denen noch rund 75 Prozent traditionelle Kochgeräte nutzen. Mit dem iCombi, dem iVario und dem iHexagon, den intelligenten Kochsystemen, können all diese Geräte ersetzt werden. Kunden verbessern dadurch die Qualität ihrer Speisen und sparen bares Geld. Dazu bietet Rational eine Vielzahl von Dienstleistungen für Kunden an, wie Zubehör, Pflegeprodukte, Ersatzteile, Schulungen und technische Services. Ergebnisse der einzigartigen Kundennutzenphilosophie sind Marktführerschaft, Wachstum, Profitabilität und Stabilität, die sich in folgenden Kennzahlen aus 2024 ausdrücken: 50 Prozent Weltmarktanteil, 1.194 Millionen Euro Umsatz, 314 Millionen Euro EBIT, 26 Prozent EBIT-Marge, 78 Prozent Eigenkapitalquote.



