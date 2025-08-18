Rational bleibt ein klarer struktureller Gewinner im Bereich professioneller Kochsysteme, getragen von einer nachhaltigkeitsgetriebenen Nachfrage, starkem Momentum in Nordamerika und dem strategischen Ausbau in China. Da rund 75 % der Küchen noch mit traditionellen Geräten arbeiten, ist der Wachstumspfad weiterhin intakt, während Reinvestitionen in F&E sowie den Vertrieb ein dauerhaftes, hochwertiges Gewinnwachstum untermauern. Trotz Gegenwinds durch Zölle und Währungseffekte sehen wir die Wettbewerbsstärke und Preissetzungsmacht des Unternehmens als Rechtfertigung für eine Premiumbewertung. Mit dem 34-fachen des geschätzten Gewinns 2026 (PE) gegenüber einem 10-Jahresdurchschnitt von 50x bekräftigen wir unsere Kaufempfehlung mit einem angepassten Kursziel von 800,00 EUR (zuvor 835,00 EUR), gestützt auf sichtbares, hochwertiges Gewinnwachstum. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/rational-ag
