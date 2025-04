Freenet-Aktie konsolidiert vor Quartalszahlen. Analysten bewerten das Papier unterschiedlich - ESG-Stärken stehen gegen Umsatzsorgen. Wie geht es weiter?

Die Freenet-Aktie zeigt sich aktuell in einer konsolidierenden Phase. Am vergangenen Handelstag notierte das Papier des Telekommunikationsanbieters bei 35,15 Euro, ein Minus von 0,57 Prozent gegenüber dem Vortag. Seit Monatsbeginn liegt der Titel damit 1,67 Prozent im Rückstand - eine Bewegung, die angesichts des anstehenden Quartalsberichts am 21. Mai durchaus als normale Marktberuhigung gewertet werden kann.

Analysten bleiben optimistisch trotz Bewertungsfragen

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Freenet ?

Interessant ist die aktuelle Stimmung unter den Marktbeobachtern:

61,5% der Analysten sehen die Aktie auf "Kaufen"-Niveau

Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 33,70 Euro, leicht unter dem aktuellen Kurs

Die Spanne der Einschätzungen reicht von 28,50 bis 39,80 Euro

"Die Diskrepanz zwischen Kursziel und aktuellem Niveau deutet auf unterschiedliche Bewertungsansätze hin", könnte man interpretieren. Tatsächlich zeigen die Kennzahlen ein gemischtes Bild: Während das KGV mit 16,93 branchenüblich erscheint, signalisiert das KUV von 1,69 eine mögliche Überbewertung.

Fundamentale Stärken versus makroökonomische Bedenken

Der Telekommunikationsanbieter punktet mit einem ESG-Rating von MSCI "A" und positiven Cashflows. Die jüngste Jahresperformance von +32% spricht für sich. Doch warum die aktuelle Zurückhaltung?

Verantwortlich könnten die schwachen Umsatzprognosen sein, kombiniert mit der allgemeinen Unsicherheit im Telekommunikationssektor. Die anstehende Hauptversammlung am 13. Mai und die Dividendenzahlung am Folgetag bringen zusätzliche Bewegung in den Titel.

Die kommenden Wochen werden zeigen, ob Freenet die Erwartungen der Bullen erfüllen kann. Der Q1-Bericht Ende Mai dürfte hier die nächste wesentliche Wegmarke setzen.

Anzeige

Freenet-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Freenet-Analyse vom 21. April liefert die Antwort:

Die neusten Freenet-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Freenet-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 21. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Freenet: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...