Aryzta notiert nahe 52-Wochen-Hoch mit über 24 Prozent Jahresplus. Analysten sehen weiteres Potenzial vor Quartalszahlen und Hauptversammlung.

Die Aktie des Schweizer Backwarenherstellers Aryzta zeigt sich in einer soliden Aufwärtsbewegung. Mit einem Kurs von 2,141 Euro notierte das Papier zuletzt knapp über seinem 52-Wochen-Hoch - ein Plus von 0,85 Prozent zum Vortag. Seit Jahresbeginn legte der Titel bereits über 24 Prozent zu.

Fundamentale Stärken überzeugen

Die Analystengemeinde zeigt sich äußerst positiv gestimmt: Drei von vier Experten raten zum Kauf, einer sieht die Aktie als "Outperformer". Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 2,424 Euro rund 13 Prozent über dem aktuellen Niveau. Besonders ins Auge sticht die jüngste Anhebung der Gewinnerwartungen - ein klares Vertrauenssignal.

KUV von 0,97 deutet auf Unterbewertung hin

deutet auf Unterbewertung hin KGV 2025 bei 16,41 - branchenüblich bewertet

- branchenüblich bewertet ESG-Rating von MSCI: A

"Die enge Streuung der Kursziele zeigt einen klaren Analystenkonsens", kommentiert ein Marktbeobachter. Tatsächlich bewegen sich die Einschätzungen zwischen 2,15 und 2,55 Euro - eine ungewöhnlich hohe Übereinstimmung.

Spannende Tage voraus

Morgen steht die Veröffentlichung der Quartalszahlen an. Die Erwartungen sind hoch, nachdem das Unternehmen zuletzt einen Jahresüberschuss von 129,6 Millionen Euro bei einem Cashflow von 298,9 Millionen Euro meldete. Bereits am 30. April folgt die Jahreshauptversammlung, ehe am 7. Mai das Capital Markets Day zusätzliche Einblicke verspricht.

Mit einer Marktkapitalisierung von 2,1 Milliarden Euro und über 50 Produktionsstätten weltweit bleibt Aryzta ein wichtiger Player im Convenience-Bereich. Die strategische Beteiligung am französischen Spezialisten Picard (49%) könnte zusätzliches Potenzial bergen.

