News von Trading-Treff.de Achtung: nun ist die Aktie von Super Micro Computer extrem unter Druck geraten. Am Ostermontag ist der Titel in den USA mit einem Abschlag von -6,9 % in den Handel gegangen. Die Aktie ist derzeit bei 29,32 $ extrem weit nach unten gerutscht und musste einen Verlust hinnehmen, den so kaum jemand erwartet haben dürfte. Damit wird auch wahrscheinlich die Unterstützung in Höhe von 28-29 $ jetzt auf den Prüfstand gestellt. Für ...

