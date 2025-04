Covestro-Aktie stabil, doch Analysten bleiben zurückhaltend. ESG-Rating stark, doch Margen und Rentabilität unter Druck. Wird der Quartalsbericht überraschen?

Die Covestro-Aktie zeigt sich dieser Tage in einer stabilen Phase. Zuletzt notierte das Papier bei 58,81 Euro, ein Plus von 0,93 Prozent zum Vortag. Doch die eigentliche Spannung liegt in den kommenden Tagen: Gestern veröffentlichten Analysten ihre Schätzungen zur anstehenden Quartalsbilanz des Polymerherstellers.

Analysten bleiben zurückhaltend

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Covestro ?

Die Stimmung unter den Marktbeobachtern ist eindeutig: Alle elf verfolgenden Analysten raten derzeit zum Halten der Covestro-Aktie. Keiner spricht eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 61,91 Euro nur knapp fünf Prozent über dem aktuellen Niveau.

Interessant ist die Bewertungssituation:

KUV von 0,78 deutet auf Unterbewertung hin

KCV von 12,78 gilt als branchenüblich

Negatives KGV von -41,79 spiegelt aktuelle Gewinnschwäche

Fundamentale Herausforderungen

Die jüngsten Analystenkorrekturen zeigen ein klares Bild: Die Erwartungen wurden in den letzten Monaten kontinuierlich nach unten angepasst. Verantwortlich dafür sind vor allem:

Nachlassende Margen

Schwache Rentabilität

Hohe Bewertung im Verhältnis zum Cashflow

Trotz dieser Herausforderungen punktet Covestro mit einem starken ESG-Rating von MSCI (AA) und einer breiten Produktpalette, die in Schlüsselindustrien wie Automobilbau und Elektronik gefragt ist.

Der Blick richtet sich nun auf die anstehenden Quartalszahlen. Wird der Spezialchemiekonzern die zurückhaltenden Erwartungen übertreffen können? Die nächsten Tage werden es zeigen.

Anzeige

Covestro-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Covestro-Analyse vom 22. April liefert die Antwort:

Die neusten Covestro-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Covestro-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 22. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Covestro: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...