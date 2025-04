Im deutschen Lebensmitteleinzelhandel dominieren momentan noch importierte Erdbeeren aus dem Mittelmeerraum. Wie üblich um Ostern, werden die roten Beeren auch in diesem Jahr im LEH kräftig beworben. Das noch schmale Angebot aus deutscher Produktion wird aktuell noch vorwiegend über die Direktvermarktung abgesetzt. Bildquelle: Pixabay In der Karwoche (KW 16) stehen Erdbeeren an...

Den vollständigen Artikel lesen ...