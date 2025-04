The following instruments on XETRA do have their first trading 22.04.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 22.04.2025Aktien1 CA53630K1021 Lipari Mining Ltd.2 CA38120R6005 Golden Shield Resources Inc.3 US72303P5035 SUNation Energy Inc.Anleihen1 US195325ER27 Kolumbien, Republik2 DE000DW6AHJ1 DZ BANK AG3 US46647PEX06 JPMorgan Chase & Co.4 US46647PEY88 JPMorgan Chase & Co.5 XS3057365465 Morgan Stanley6 US38141GC936 The Goldman Sachs Group Inc.7 US95000U3T82 Wells Fargo & Co.8 US95000U3V39 Wells Fargo & Co.9 US95000U3U55 Wells Fargo & Co.10 US195325ES00 Kolumbien, Republik11 DE000A4DFL80 ProCredit Holding AG12 US38141GC779 The Goldman Sachs Group Inc.13 US95000U3W12 Wells Fargo & Co.14 DE000HLB45K9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale