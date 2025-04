DJ Hino Motors und Mitsubishi Fuso arbeiten an Fusion - Zeitung

DOW JONES--Hino Motors und Mitsubishi Fuso Truck and Bus arbeiten nach einem Bericht der japanischen Finanzzeitung Nikkei an den letzten Schritten einer Fusionsvereinbarung. Dem Bericht zufolge soll eine neue Holdinggesellschaft für die Lkw-Sparte an der Tokioter Börse im Prime Market gelistet werden.

Der Fusionsvertrag könnte bereits im Mai abgeschlossen werden, so dass die Börsennotierung im April nächsten Jahres erfolgen könnte, heißt es in dem Bericht, der auf nicht genannte Quellen verweist, weiter.

Hino Motors ist eine Tochter von Toyota Motors, Mitsubishi Fuso Truck and Bus eine Tochtergesellschaft von Daimler Truck.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/uxd/brb

(END) Dow Jones Newswires

April 22, 2025 00:57 ET (04:57 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.