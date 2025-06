Der taiwanesische Auftragsfertiger Foxconn strebt seine zweite E-Mobilitäts-Partnerschaft in Japan an. Denn die japanische Daimler-Truck-Tochter Fuso plant angeblich, mit von Foxconn entwickelten Modellen in den Markt für Elektrobusse einzusteigen. Foxconn steht angeblich kurz vor dem Abschluss eines Liefervertrags mit der Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (kurz: Fuso) über vollelektrische Busse, berichtet das japanische Portal Nikkei. Sollte ...

