Die Daimler Truck-Aktie ging seit Anfang April in eine Seitwärtsbewegung über. Am Mittwoch notiert sie uneinheitlich und steht aktuell bei 38,30 €. Was ist hier zu erwarten? Hohe Volatilität Der Mehrjahreschart zeigt, dass die Aktie seit Anfang 2024 eine sehr breite Volatilität aufweist. Die Range liegt zwischen 31 und 48 €. In dieser Range sind längerfristige Aufwärts- und Abwärtstrends zu beobachten. Momentan befindet sie sich genau in der Mitte ...

