EUR/JPY schwächt sich auf etwa 161,65 während der asiatischen Handelssitzung am Dienstag und verliert 0,33% im Tagesverlauf. Die steigende Nachfrage nach sicheren Anlagen stützt den japanischen Yen. Die vorläufige Lesung des HCOB PMI für April aus der Eurozone, Deutschland wird am Mittwoch im Mittelpunkt stehen. Das Währungspaar EUR/JPY zieht am Dienstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...