Basel / St. Gallen - Die beiden Versicherer Baloise und Helvetia verschmelzen zu einem Unternehmen. Beschlossen wurde eine Fusion unter Gleichen oder ein so genannter «Merger of Equals». Das neue Unternehmen wird den Namen «Helvetia Baloise Holding AG» tragen, wie die beiden Gesellschaften am Dienstag mitteilten. Mit einem gemeinsamen Marktanteil von 20 Prozent soll so die zweitgrösste Schweizer Versicherungsgruppe entstehen sowie der grösste Arbeitgeber ...

