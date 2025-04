Zürich - Der Dollar zeigt sich auch zu Beginn der verkürzten Nachosterwoche gegenüber wichtigen Währungen schwach. Grund dafür sind die Erwägungen der amerikanischen Regierung, die Entlassung von US-Notenbankchef Jerome Powell zu betreiben. So notiert das Währungspaar Euro/Dollar 1,1546 nach 1,1523 am Vorabend bzw. 1,1384 noch am Montagmorgen. Auch zum Franken hat die US-Devise weiter an Wert verloren und wird aktuell zu 0,8068 Franken gehandelt ...

