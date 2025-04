LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für FMC von 42,50 auf 40,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die schwere Grippewelle in den USA habe die Dialyse-Behandlungszahlen belastet, schrieb Analyst Hassan Al-Wakeel in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum ersten Quartal. Er rechnet mit einem Umsatz von 4,78 Milliarden Euro und einem bereinigten operativen Ergebnis von 443 Millionen Euro./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2025 / 13:04 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2025 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005785802