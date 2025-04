NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für STMicroelectronics von 29 auf 26 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Es sei zu früh für eine Beurteilung der Auswirkungen auf den Zollkonflikt, schrieb Analyst Sandeep Deshpande am Montag in seinem Ausblick auf den Bericht zum ersten Quartal. Die Aktien des Halbleiterkonzerns dürften festhängen, bis die genauen Belastungen absehbar sind. Deshpande rechnet für das erste Quartal mit einem Umsatzrückgang auf 2,5 Milliarden US-Dollar. Er liegt damit im Einklang mit dem Konsens und den Signalen aus dem Unternehmen./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2025 / 11:18 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2025 / 11:18 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: NL0000226223