Am Mittwochabend gab Siemens Energy vorläufige Zahlen zum 2. Geschäftsjahresquartal 2024/2025 bekannt und hob dabei die Gesamtjahresprognose deutlich an. Die Aktie reagierte am Gründonnerstag mit einem Kurssprung. Aber wie viel Luft nach oben ist da noch?

Den vollständigen Artikel lesen ...