swissnet Group gewinnt ersten 7-stelligen AED-Vertrag mit multinationaler Hotelkette mit Hauptsitz in Abu Dhabi



22.04.2025

swissnet Group gewinnt ersten 7-stelligen AED-Vertrag mit multinationaler Hotelkette mit Hauptsitz in Abu Dhabi Berg, Schweiz - 22 April 2025 - Die swissnet Group (ISIN: CH0451123589 - Ticker: MLBMD), ein führender Anbieter von ICT-Lösungen, hat ihren ersten 7-stelligen Vertrag in AED mit einer renommierten multinationalen Hotelkette mit Hauptsitz in Abu Dhabi abgeschlossen. Die swissnet Group übernimmt das Lizenz- und Anbietermanagement sowie die umfassende Unterstützung für hyperkonvergente und virtualisierte Technologien in 19 Hotels weltweit - ein bedeutender Meilenstein in der internationalen Expansion des Unternehmens und der Wachstumsstrategie in der MENA-Region. Dies unterstreicht die Kompetenz der swissnet Group im Bereich Enterprise-IT-Infrastruktur und -Lösungen. Mit diesem Vertrag stärkt die swissnet Group ihre Präsenz im Hotel- und Gastgewerbe des Nahen Ostens und baut ihre Fähigkeiten in den Bereichen hyperkonvergente Infrastrukturen, Virtualisierung sowie softwaredefinierte Server- und Speicherlösungen weiter aus. Diese Partnerschaft ermöglicht es der Hotelkette, von der globalen Präsenz und der tiefgreifenden Branchenerfahrung der swissnet Group zu profitieren, um erstklassige und kosteneffiziente Technologielösungen umzusetzen. Auch die bestehenden Kunden der swissnet Group profitieren von dieser erfolgreichen Partnerschaft - sie belegt die Fähigkeit des Unternehmens, hochwertige, grenzüberschreitende Unternehmenslösungen präzise und effizient bereitzustellen. Darüber hinaus eröffnet sie neue Chancen in Branchen, die robuste IT-Architekturen benötigen - insbesondere im Gastgewerbe. Roger Tabbal, CEO International der swissnet Group und CEO Swissnet MENA, kommentierte: "Der Abschluss dieses bedeutenden Vertrags mit einer multinationalen Hotelkette mit Hauptsitz in Abu Dhabi ist ein starkes Bekenntnis zu unseren Enterprise-Kompetenzen und unserer internationalen Leistungsfähigkeit. Er zeigt das Vertrauen, das internationale Kunden in swissnet setzen, wenn es um geschäftskritische IT-Lösungen geht. Dieser Erfolg ebnet den Weg für weiteres Wachstum und Innovation, während wir neue Märkte erschließen und unser Leistungsportfolio kontinuierlich weiterentwickeln." Über swissnet Group Die swissnet Group ist ein führender Anbieter von standortbasierten Marketing-Softwarelösungen (LBM), Wi-Fi-Infrastruktursystemen und Wi-Fi-Gäste-Hotspots. Die Gruppe bedient Kunden unter anderem in den Bereichen Einzelhandel, Gastgewerbe, Gesundheitswesen und öffentlicher Sektor. Mit ihren Tochtergesellschaften verfügt die swissnet Group zudem über herausragende Expertise in den Bereichen digitale Transformation und Software as a Service. Mit intelligenten und vollständig cloudbasierten Technologien unterstützt die swissnet Group Unternehmen bei ihren Omnichannel-Strategien und bietet so greifbaren Mehrwert und Erfolg. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.swissnet.ag Kontakt Unternehmen

swissnet Group, Berg (Schweiz)

Jonathan Sauppe, CEO, Chairman of the board

jonathansauppe@swissnet.ag

Tel.: +41 78 307 45 06 Kontakt für Wirtschafts- und Finanzpresse

edicto GmbH, Frankfurt (Deutschland)

Axel Mühlhaus/Doron Kaufmann

swissnet@edicto.de

Tel.: +49 69 905 505-53





