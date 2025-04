DJ Italien genehmigt Unicredit-Angebot für Banco BPM unter Auflagen

Von Elena Vardon

DOW JONES--Die italienische Regierung hat das Übernahmeangebot der Großbank Unicredit für den kleineren Konkurrenten Banco BPM am Freitag unter Auflagen genehmigt. Dabei gehe es um den Schutz strategischer Interessen für die nationale Sicherheit, teilte die Regierung bereits am Freitag mit, ohne diese jedoch näher zu erläutern. Unicredit wiederum teilte am Montag mit, die Bank benötigte Zeit, um die Auflagen zu prüfen. Der Wert und Nutzen der Vorgaben sei nicht klar.

"Unicredit wird sich Zeit nehmen, um die Durchführbarkeit und die Auswirkungen der Vorschriften auf das Unternehmen, seine Aktionäre und die damit verbundene M&A-Transaktion zu bewerten und sich gegebenenfalls mit den zuständigen Behörden in Verbindung zu setzen", teilte die Bank mit.

Unicredit hatte die Märkte im November mit dem Übernahmeangebot für die Banco BPM überrascht, um seine Position als zweitgrößtes Kreditinstitut in Italien zu festigen und den Marktanteil vor allem in der wohlhabenden Lombardei auszubauen. BPM hatte das Angebot zurückgewiesen, weil es die Bank unterbewerte und Unsicherheit schaffe.

April 22, 2025 02:21 ET (06:21 GMT)

