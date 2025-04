HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für FMC vor Quartalszahlen mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate dürften durchwachsen ausgefallen sein, schrieb Analystin Victoria Lambert in ihrem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Das Gewinnsteigerungspotenzial des Dialyseanbieters werde vom Markt allerdings weiterhin unterschätzt./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2025 / 16:18 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005785802