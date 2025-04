Der DAX hat in der vergangenen Woche weiter Boden gutgemacht. Unter dem Strich legte das größte deutsche Börsenbarometer mehr als 800 Punkte zu und schloss +4,08% höher mit 21.205 Punkten. Auf dem Kaufzettel ganz oben standen die Papiere von Siemens Energy und Sartorius, Fresenius Medical Care rutschten ans DAX-Ende. Geht die Erholung in der neuen Woche weiter? Die Woche begann mit deutlichen Kursgewinnen am Montag und Dienstag. Am Mittwoch rutschte ...

