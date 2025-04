Trotz leichter Kurskorrektur bleibt Nordex mit klarem Aufwärtstrend. Analysten sehen weiteres Potenzial von 19% beim Windkraft-Spezialisten.

Die Nordex-Aktie zeigt sich heute mit einem Minus von 0,84% bei 15,96 Euro nach einer beeindruckenden Performance in den letzten Monaten. Innerhalb eines Jahres legte das Papier des Windkraftanlagen-Herstellers beachtliche 31,13% zu - ein klarer Beleg für das anhaltende Interesse an erneuerbaren Energien.

Analysten bleiben optimistisch

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Nordex ?

Erst letzte Woche erhielt Nordex Rückenwind von der Investmentbank Berenberg, die das Coverage mit einem "Buy"-Rating und einem Kursziel von 19 Euro initiierte. Insgesamt empfehlen 12 von 13 Analysten das Papier als Kauf oder Outperform - eine deutliche Mehrheitsmeinung. Das durchschnittliche Kursziel liegt aktuell bei 19,03 Euro, was ein Potenzial von rund 19% gegenüber dem aktuellen Kurs bedeutet.

Kernkennzahlen auf einen Blick:

KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis): 0,52 - signalisiert Unterbewertung

KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) für 2025: 23,44

Marktkapitalisierung: 3,78 Milliarden Euro

Spannende Tage voraus

Die nächsten Wochen versprechen Bewegung: Am 25. April stehen die Quartalszahlen Q1 2025 an, gefolgt von der Jahreshauptversammlung am 6. Mai. Anleger werden besonders auf die Entwicklung der Margen achten, die in der Vergangenheit als Schwachpunkt galten.

Langfristige Investoren können sich freuen: Wer vor fünf Jahren zum Kurs von 6,23 Euro eingestiegen ist, hat heute mehr als das Doppelte seines Einsatzes verdient. Dieser Erfolg spiegelt den globalen Trend zur Energiewende wider, von dem Nordex als einer der weltweit führenden Anbieter von Onshore-Windanlagen profitiert.

Anzeige

Nordex-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Nordex-Analyse vom 22. April liefert die Antwort:

Die neusten Nordex-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Nordex-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 22. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Nordex: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...