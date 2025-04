Frankfurt/Main - Der Dax ist am Dienstag nach dem langen Osterwochenende mit Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 21.135 Punkten berechnet, 0,3 Prozent unter dem Schlussniveau vom Gründonnerstag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Commerzbank, Bayer und die Porsche-Holding, am Ende Siemens Energy, Airbus und SAP.Zum Wochenstart rückt unter anderem die Berichtssaison in den Fokus der Anleger. Den Anfang macht am Abend nach Handelsschluss das Indexschwergewicht SAP. "Im Vergleich zum von der Umstrukturierung geprägten Q1 des Vorjahres rechnen Anleger und Analysten mit einem deutlichen Gewinnsprung", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Ein positiver Verlauf der Berichtssaison hätte das Potenzial, etwas Vertrauen in den Aktienmarkt zurückzubringen.Außerdem reagierten die Anleger am Dienstag auf die Kritik von Präsident Donald Trump an Fed-Chef Jerome Powell. "Die Unabhängigkeit der Notenbank ist eines der Fundamente der freien Wirtschaft und der Kapitalmärkte", so Altmann. Anleger verließen sich darauf, dass die FED unabhängig agiert, um im Rahmen ihres Mandates die besten Entscheidungen für Vollbeschäftigung und Preisstabilität zu treffen.Der Handelstag am Montag an der Wall Street zeige eindrucksvoll, wie wenig Anleger von politischer Einmischung in Zinsentscheidungen halten, sagte der Marktexperte. "Vor allem an der schwachen Entwicklung des Dollars ist abzulesen, dass das Vertrauen in die USA des Donald Trump immer stärker schwindet."Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1500 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8696 Euro zu haben.Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 66,98 US-Dollar; das waren 72 Cent oder 1,1 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.