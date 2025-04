NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Netflix von 1025 auf 1150 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Videostreaming-Anbieter spiele weiter in der Offensive, während die Aktie defensiv bleibe, schrieb Analyst Douglas Anmuth in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht. Ergebnisse und Ausblick wertet er als solide./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2025 / 18:18 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2025 / 18:18 / EDT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

US64110L1061