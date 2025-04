NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 15318 Pence auf "Buy" belassen. Die Zwischenergebnisse der Destiny-Brustkrebsstudie mit Enhertu seien angesichts des Marktpotenzials enorm positiv, schrieb Analyst Rajan Sharma am Dienstag. Für den Antikörper der Briten sei dies die bedeutendste Indikation mit einem möglichen Spitzenumsatz von 5,5 Milliarden Dollar./ag/laVeröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2025 / 05:30 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB0009895292