News von Trading-Treff.de Atos ist am Dienstag zum Auftakt des Handels erneut abgeschmiert. Die Notierungen der Franzosen sind schlicht und ergreifend kaum noch zu halten. Sie verloren am Dienstag in den ersten Minuten schon wieder 2,6 %. Die Kurse sind daher bei 0,0037 Euro gelandet. Was die Börsen offenbar nicht verstehen, ist, dass auf Atos wahrscheinlich in den kommenden Tagen eine neue Sichtweise erfolgt. Das Unternehmen wird seinen Split abschließen. ...

