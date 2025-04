Vancouver, British Columbia, 22. April 2025 / IRW-Press / Neotech Metals Corp. (CSE: NTMC | OTC: NTMFF | FWB: V690) ("Neotech" oder "das Unternehmen") freut sich, weitere geochemische Analyseergebnisse seines auf die Exploration der Niob- und Seltenerdmetall-("REE")-Karbonatite ausgerichteten Diamantbohrprogramms auf dem Projekt Hecla-Kilmer ("H/K") in der Nähe von Otter Rapids im Norden Ontarios bekannt zu geben. Ferner hat das Unternehmen einen Vergleich durchgeführt und Schulden in Aktien umgewandelt.

Neotech meldet die Analyseergebnisse aus drei Bohrlöchern: HK24-028 in der West Pike Zone, HK24-030 im Prospektionsgebiet South Rim und HK24-025 im Prospektionsgebiet Northeast Rim auf dem Projekt Hecla-Kilmer. Diese Bohrungen waren Teil eines umfassenderen Programms mit 12 Bohrlöchern über insgesamt 5.047 Metern, das während der Bohrkampagne im Herbst 2024 absolviert wurde. Ziel des Bohrprogramms 2024 (siehe Abbildungen 1 und 2) war die Erprobung von Abschnitten einer Gesamtseltenerdoxid- (Total Rare Earth Oxide, "TREO") sowie Nioboxid-("Nb2O5")-Mineralisierung innerhalb des alkalischen intrusiven Karbonatitkomplexes.

Wichtigste Ergebnisse aus HK24-028 (Western Pike Zone)

von (m) bis (m) Abschnitt (m) TREO* (%) Nb2O5 (%) 106 296 190 0,41 0,23 -einschließlich- 214 268 54 0,54 0,32

CEO Reagan Glazier äußert sich dazu folgendermaßen: "Wir freuen uns, eine Reihe weiterer solider Bohrergebnisse bekannt geben zu können, die das Ausmaß und die Kontinuität des Seltenerdmetallvorkommen und der kritischen Mineralisierung bei Hecla-Kilmer bestätigen. Angesichts der mächtigen Abschnitte in Verbindung mit den vor Kurzem veröffentlichten positiven metallurgischen Ergebnissen ist Hecla-Kilmer als ein äußerst überzeugendes, strategisch wichtiges inländisches Seltenerdmetallprojekt positioniert. Nachdem die weltweiten Bedenken hinsichtlich einer sicheren Versorgung mit kritischen Mineralen weiter zunehmen, untermauert die vielversprechende Laugungseignung in Kombination mit der potenziell weitläufigen Mineralisierung den Stellenwert von Hecla-Kilmer als mögliches grundlegendes Glied in der nordamerikanischen Lieferkette. Das System ist nach wie vor in mehrere Richtungen offen, weshalb wir uns weiterhin darauf konzentrieren, die Exploration voranzutreiben und sein volles Potenzial zu erschließen."

Abbildung 1 - Standorte der Bohrungen in der Pike Zone mit den entsprechenden Bohrergebnissen.

Wichtigste Ergebnisse aus HK24-030 (Prospektionsgebiet South Rim)

von (m) bis (m) Abschnitt (m) TREO* (%) Nb2O5 (%) 48 64 16 0,41 0,28 -und- 196 210 14 0,40 0,20 -und- 218 246 28 0,52 0,09

Wichtigste Ergebnisse aus HK24-025 (Prospektionsgebiet East Rim)

von (m) bis (m) Abschnitt (m) TREO* (%) 182 256 160 0.33

Abbildung 2 - Karte der regionalen Bohrungen, die das Ausmaß aller bisherigen Bohrtests bei Hecla-Kilmer zeigt.

Das Explorationsbohrprogramm 2024 diente der Bestätigung und Validierung der vorherigen geophysikalischen Vermessungen, die im Jahr 2020 auf Hecla-Kilmer absolviert wurden, sowie der Ermittlung der vorliegenden Strukturen und mineralisierten Zonen im Rahmen einer vorläufigen Bewertung des Standorts. Die Ergebnisse werden derzeit im Hinblick auf die potenziellen nächsten Phasen der Erschließung bei Hecla-Kilmer ausgewertet. Die technischen Studien werden fortgesetzt, um die metallurgischen Untersuchungen und andere Projektbewertungen am Standort zu fördern.

Bevorstehendes Explorationsprogramm 2025

Künftige Explorationsprogramme werden sich an der laufenden Integration von Felddaten zur Verfeinerung der geologischen, geochemischen und strukturellen Modelle orientieren, um neue Ziele für eine genauere Bewertung zu ermitteln und zu priorisieren. Es werden zudem weitere metallurgische Untersuchungen absolviert, um die Projektentwicklung zu fördern und Erkenntnisse zu möglichen Erschließungswegen zu liefern.

Das Unternehmen will zusätzliche Bohrungen absolvieren, um eine Ressource abzugrenzen und so die Erschließung des Projekts Hecla-Kilmer zu fördern. Das Unternehmen sieht auch die Durchführung eines Bohrprogramms für sein TREO-Projekt vor (vollständig finanziert), um die hochgradige Mineralisierung zu erproben, die bei Grundgesteinsprobenahmen im Rahmen des Feldprogramms 2024 entdeckt wurde.

Methodik und Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle ("QA/QC")

Die Bohrlöcher wurden entweder mit einem NQ- oder einem NTW-Kerndurchmesser in verschiedenen Neigungswinkeln niedergebracht; die angegebenen analysierten Abschnitte stellen Bohrkernlängen dar. Die wahre Mächtigkeit der Mineralisierung ist derzeit nicht bekannt. Das aus den Diamantbohrlöchern gewonnene Material wurde in Abständen von je zwei Metern beprobt, wobei der Kern in zwei Hälften geteilt wurde, woraus sich eine durchschnittliche Probengröße von 2-4 kg ergab. Eine Hälfte des Kerns wird an das Analyselabor geschickt, während die andere gemäß den Industriestandards und den Bestimmungen der Provinz Ontario gelagert wird. Der ursprüngliche Kern wurde von Neotech-Mitarbeitern vor Ort protokolliert, fotografiert und beprobt.

Die verpackten und katalogisierten Proben wurden an die Einrichtung von Activation Laboratories Ltd. ("Actlabs") in Timmins (Ontario) zur Erstaufbereitung und endgültigen Analyse geliefert. Actlabs, ein unabhängiges geoanalytisches Labor, das nach den Normen ISO-IEC 17025:2017 und ISO 9001:2015 akkreditiert ist, zeichnete für die gesamte Probenaufbereitung und -analyse, auf die in diesem Bericht Bezug genommen wird, verantwortlich. Zusätzlich zu den internen QA/QC-Protokollen von Actlabs fügte Neotech Metals jeder zur Analyse eingereichten Charge seine eigenen Kontrollproben bei.

Qualitätskontrollproben, einschließlich Leer-, Doppel- und Standardproben (zertifizierte Referenzmaterialien/CRM), wurden in festgelegten Abständen in die Probenchargen gegeben. Bei allen Analysemethoden betrug die Mindestanzahl an QA/QC-Proben zwei CRM-Standardproben pro Bohrloch sowie eine Doppel- und/oder eine Leerprobe für jeweils 10 entnommene Proben. Daraus ergibt sich eine Rate von 10 % QA/QC-Proben für den gesamten Datensatz. Die Verfahren wurden während der Probenahme, -aufbereitung und analyse implementiert, um die Robustheit und Zuverlässigkeit der Analyseergebnisse zu gewährleisten. Die QA/QC-Daten wurden außerdem von einer unabhängigen dritten Partei geprüft, um die Gültigkeit der Datensätze zu sicherzustellen.

Alle hier gemeldeten Analyseergebnisse haben die interne QA/QC-Prüfung und Zusammenstellung bestanden. Alle Analyseergebnisse der Bohrkernproben wurden von Actlabs, einem zertifizierten Labor, bereitgestellt. Actlabs ermittelte die Konzentration der Seltenerdmetalle (REE) anhand einer Analysemethode, bei der vor der zweiten Stufe der Natriumperoxid-Schmelze und der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICPMS) ein Lithiumborat-Schmelzverfahren eingesetzt wurde. Der Gehalt der Oxide der wichtigsten Elemente wurde anhand des Lithiumborat-Analyseverfahrens und der optischen induktiv gekoppeltem Plasma-Emissionsspektroskopie (ICP-OES) analysiert.

Das QA/QC-Programm wurde in Übereinstimmung mit den Praxisleitlinien des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (CIM) für die Exploration entwickelt. Die angewandten Verfahren gelten als angemessen, genau und zuverlässig für diese Art von Mineralisierung und gewährleisten die Integrität und Qualität der Analysedaten.

Schuldenvergleich

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass es Schulden in Höhe von 139.313,23 $ durch die Ausgabe von 1.160.944 Stammaktien des Unternehmens (die "Aktien") zu einem angenommenen Preis von 0,12 $ pro Aktie beglichen hat (der "Schuldenvergleich"). Mit dem Schuldenvergleich will das Unternehmen seinen Barmittelbestand als Working Capital erhalten.

Der Schuldenvergleich stellt eine "Transaktion mit einer nahestehende Partei" im Sinne der Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions ("MI 61-101") dar, da es sich bei 0695809 BC Ltd. um eine zu 100 % im Besitz von Unternehmensdirektor Robert Krause (65.625 Aktien) befindliche Firma bzw. bei Canmex Consulting & Leasing um eine zu 100 % im Besitz von Direktor Brian Thurston (21.875 Aktien) und Philip Ellard, dem CFO des Unternehmens, (52.000 Aktien) befindliche Firma handelt. Das Unternehmen beruft sich in Bezug auf den Schuldenvergleich auf Befreiungen von den Anforderungen hinsichtlich einer formalen Bewertung und der Zustimmung durch die Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101, und zwar auf der Grundlage, dass keine Wertpapiere des Unternehmens an einem "speziell genannten Markt" notiert sind (Abschnitt 5.5(b) von MI 61-101) und der Marktwert des Schuldenvergleichs nicht mehr als 2.500.000 $ beträgt (Abschnitt 5.7(1)(b) von MI 61-101). Das Unternehmen hat nach angemessenen Nachforschungen keine Kenntnis von wesentlichen Informationen über das Unternehmen oder seine Wertpapiere, die nicht allgemein bekannt gemacht wurden. Das Unternehmen hat nicht mehr als 21 Tage vor dem Datum, an dem der Schuldenvergleich vereinbart wurde, einen Bericht über wesentliche Änderungen eingereicht, um den Schuldenvergleich zügig abzuschließen.

Die im Zusammenhang mit dem Schuldenvergleich begebenen Aktien sind nach Genehmigung der Canadian Securities Exchange nicht an eine Haltedauer gebunden.

IM NAMEN DES BOARD

Reagan Glazier, Chief Executive Officer und Direktor

Neotech Metals Corp.

Über Neotech Metals

Neotech Metals Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich der Entdeckung und Erschließung wertvoller mineralischer Rohstoffe in vielversprechenden Rechtsprechungen auf der ganzen Welt widmet. Mit einem starken Engagement für Umweltschutz und nachhaltige Praktiken ist Neotech in der Lage, einen positiven Einfluss auszuüben und gleichzeitig das Potenzial seiner Explorationskonzessionsgebiete zu maximieren.

Das Unternehmen verfügt über ein diversifiziertes Portfolio von Seltene-Erden- und Seltene-Metalle-Projekten, inklusive dem Projekt Hecla-Kilmer, welches sich in 20 km Entfernung des Wasserkraftwerks von Otter Rapids (180 MW) und von der aktiven Eisenbahnlinie Ontario Northway befindet, sowie auch die Projekte TREO und Foothills in British Columbia. Alle drei Projekte befinden sich zu 100 % in Besitz des Unternehmens.

Qualifizierter Sachverständiger

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden gemäß den kanadischen Regulierungsanforderungen der Vorschrift National Instrument 43-101 erstellt. Jared Galenzoski, VP Exploration, P.Geo., und qualifizierter Sachverständiger, hat alle Daten und Angaben in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Kontaktinformationen

Reagan Glazier, CEO und Direktor

mailto:reagan@neotechmetals.com

+1 403-815-6663

*TREO (Total Rare-Earth Oxides, Gesamt-Seltenerdoxide) wurde verwendet, um die Ergebnisse in der Pressemitteilung auszudrücken. TREO wird durch Umrechnung der elementaren ppm in Seltenerdoxide unter Verwendung eines Umrechnungsfaktors berechnet und ist die Summe von CeO2 + La2O3 + Pr6O11 + Nd2O3 + Sm2O3 + Eu2O3 + Gd2O3 + Tb4O7 + Dy2O3 + Ho2O3 + Er2O3 + Tm2O3 + Yb2O3 + Lu2O3 + Y2O3.

**PMREO (Permanent Magnet Rare-Earth Oxides) wurde verwendet, um die Ergebnisse in der Pressemitteilung auszudrücken. TREO wird durch Umrechnung der elementaren ppm in Seltenerdoxide unter Verwendung eines Umrechnungsfaktors berechnet und ist die Summe von Pr6O11 + Nd2O3 + Tb4O7 + Dy2O3.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte hierin enthaltene Informationen stellen gemäß der kanadischen Wertpapiergesetzgebung "zukunftsgerichtete Informationen" dar. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "wird", "wird sein" oder Abwandlungen solcher Wörter und Ausdrücke oder an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Meinungen und Einschätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, einschließlich des Eingangs aller erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, alle wichtigen Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen können, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen wird keine zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen aktualisieren, auf die hier Bezug genommen wird, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

